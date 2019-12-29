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Бывшего командира "Айдара" отпустили из под стражи в Греции

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Он заявил, что Россия сфабриковала против него документы

Бывшего командира "Айдара" Сергея Мельничука отпустили из под стражи в Греции. Об этом сообщил сам освобождённый.

- Наконец-то, свобода. РФ сфабриковала документы и направила их в Интерпол, и он повелся на это, - заявил бывший командир украинского батальона.

Он отметил, что посольство Украины сработало хорошо. Адвокат направил все необходимые документы, после этого вопрос с освобождением решили.

Ранее Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии 1 марта.

Видео: YouTube / 112 Украина

Теги: греция, мельничук, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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