Тулси Габбард заменила в эфире FX Такера Карслсона.

Бывшая американская конгрессвумен назвала истинную цель действующего президента США Джо Байдена в украинском кризисе. В вечернем эфире местного телеканала FOX News Тулси Габбард заменила собой ведущего Такера Карлсона. Журналистка, ветеран войны в Ираке полагает, что Вашингтон ведет не борьбу за демократию в европейском регионе, а на самом деле хочет привести Москву к государственному перевороту. Ведущая напомнила зрителям о том, что Джо Байден говорил о "новом мировом порядке", во главе которого якобы должны встать США. По словам Тулси Габбард, этот миропорядок политик и пытается выстроить, даже подпуская планету на грань ядерной катастрофы.

Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов ВПК. Тулси Габбард, ведущая FX

Тулси Габбард уверена в том, что под руководством администрации Белого дома чиновники всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России. В том числе этого результата они намерены достичь за счет поддержки киевского режима и проведения опосредованного конфликта в том случае, если экономические ограничения потерпят крах. Тулси Габбард подчеркнула, что Вашингтон создал для своей страны идеальны условия для роста цен на товары и услуги, оправдываясь при этом поддержкой Украины.

Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса.

Фото и видео: YouTube / MuazzamUSTA