Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

Основная патология, по её словам, жировой гепатоз.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Она отмечает, что преждевременное старение грозит даже тем людям, которые перенесли инфекцию в лёгкой форме. Это показывают результаты ноябрьского исследования, в котором участвовали пациенты с коронавирусом в умеренной форме. Больные лечились амбулаторно.

Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

Основная патология, по её словам, жировой гепатоз, от которого страдает печень и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Баранова отметила, что подобные диагнозы обычно ставят в 60 лет, но у группы, переболевшей коронавирусом, подобное наблюдаются в 40 лет.

Баранова предлагает детально изучать анализы переболевших коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Великобритании завершился общенациональный карантин.

Фото: pixabay.com