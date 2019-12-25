Безработный из-за личной неприязни жестоко избил прохожего на Ленинском проспекте

Потерпевший попал в больницу с различными травмами лица и головы.

Во вторник, 16 февраля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы №26. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1981 года рождения с многочисленными травмами головы и лица. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, возле дома на Ленинском проспекте на него напал неизвестный. Незнакомец избил прохожего руками. Мужчина смог самостоятельно обратиться за помощью к медикам. Его положили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, переломом медиальной нижней и верхней стенки правой орбиты, переломом костей носа и носовой перегородки, гемосинусом, ушибленной раной лба, ушибами и ссадинами мягких тканей лица. На момент общения с врачами потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения.

По подозрению в совершении преступления задержали безработного 34-летнего мужчину. Он рассказал, что избил оппонента во время ссоры, возникшей на фоне неприязненных отношений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что у кафе на Васильевском острове южанин избил оппонента до бессознательного состояния.

Фото: Piter.TV