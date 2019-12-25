Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

В основном увольнения были связаны с закрытием предприятий.

Безработные мигранты, которые лишились трудоустройства и не смогли уехать на родину, решили остаться в России навсегда. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики "Коронавирус и трудовая миграция".

В апреле, на пике безработицы, работы в России лишилась треть гастарбайтеров. Самая сложная обстановка сложилась в столице — в Москве без работы осталось 40% мигрантов. Работодатели сначала избавлялись от тех из них, кто был устроен неофициально, а также от тех, у кого меньше опыта.

В основном увольнения были связаны с закрытием предприятий. Как сказано в исследовании ВШЭ, больше половины из уволенных гастарбайтеров решили остаться в России навсегда и получить гражданство РФ.

Ранее Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами.