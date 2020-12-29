При дефиците витамина B12 может наступить анемия

Согласно исследованию, опубликованному в Neurology International, одним из первых признаков дефицита B12 является непроизвольные подергивания мышц.

Недостаток витамина B12, если его не лечить, может вызвать серьезные осложнения. Об этом сообщило издание Express.

Согласно исследованию, опубликованному в Neurology International, одним из первых признаков дефицита B12 является непроизвольные подергивания мышц. Если тик длится недолго, то это обычный нервный тик из-за усталости или тревоги. Если тик длится больше двух недель, то речь уже может идти о дефиците витамина.

Среди других симптомов – бледно-желтый оттенок кожи, болезненный и красный язык, язвы во рту, покалывание в конечностях, раздражительность.

Очень важно, как можно скорее вылечить анемию, вызванную недостатком этого витамина. Neurology International

Если дефицит долго не лечили, то проблемы, вызванные этим, могут быть уже необратимы.

Ранее врачи назвали симптомы дефицита витамина B12, которые часто пропускают.

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