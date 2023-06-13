Bethesda опубликовала видеоролик с геймплеем Starfield

Игра выйдет в свет 6 сентября.

На продолжительной презентации компьютерных игр компания Bethesda рассказала зрителям о своим амбициозном проекте Starfield и поделилась ключевыми особенностями игры. Разработчики пояснили будущим игрокам, что события сюжета Starfield развернутся в XXIV веке. Геймеру предстоит вжиться в роль представители фракции Constellation, занимающейся исследованием космического пространства. На полное прохождение кампании у пользователя уйдет около 30-40 часов. Авторы предусмотрели свыше 250 тысяч строк для диалогов персонажей. Они добавили продвинутую систему крафта вещей, которая делает отсылку к игре Fallout 4 и, в какой-то степени, последним частям Zelda. Создатели проекта пояснили, что герои смогут производить не только оружие, но и элементы для его изготовления. При этом большое внимание уделяется именно "мирному" исследованию локаций. Дополнительно предусмотрен современный редактор персонажей, в которой возможно настроить даже самые малейшие детали:прическу, черты лица, бороду. Также создать под себя можно будет космический корабль дя путешествий. Офицальная премьера Starfield запланирована на консолях Xbox Series и персональных компьютерах 6 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks