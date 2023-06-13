Capcom показала больше геймплея Dragon’s Dogma 2 и раскрыла свежие детали игры

Дата игры в свет еще не определена.

Компания Capcom на собственном торжественном мероприятии в Showcase показала зрителям больше игрового процесса проекта Dragon"s Dogma 2, а также раскрыла подробности грядущего ролевого экшена. Создатели пояснили, что как и прежде, пользователи получат возможность выбора класса протагониста истории. От этого будет зависеть стиль ведения боя, а также выбор компаньонов со своими навыками, участие в сражениях с разнообразными монстрами. Создатели пообещали внедрить для исследования мир, который будет больше того, что игроки видели в первой части проекта, в четыре раза. Разработчики также публично презентовали двух героинь с ключевого арта Dragon"s Dogma 2 — лучницу Ульрику и верховную жрицу зверолюдей Надинию. С героинями можно будет выстраивать сложные отношения, которые будут играть определённую роль в развитии сюжета. Релиз Dragon"s Dogma 2 запланирован на персональных компьютерах при помощи сервиса Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Однако дата выхода еще не называется.

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Фото и видео: YouTube / GameSpot