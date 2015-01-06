Запуск новой ракеты произошел на высоте 30 тысяч футов.

Турецкий беспилотник Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82. Об этом сообщает Anadolu.

Тестовый запуск новой ракеты прошел 1 июля. Над разработкой трудилась компания ASELSAN. Bayraktar вылетел с авиабазы "Чорлу" на северо-западе Турции. Запуск ракеты произошел на высоте 30 тысяч футов.

В ASELSAN отметили, что процесс интеграции боеприпасов в ударные беспилотники продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.

Ранее Минобороны показало новые кадры боевой работы Су-25.

Видео: YouTube / Baykar Technologies