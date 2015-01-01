Минобороны показало новые кадры боевой работы Су-25

Штурмовики нанесли удары по замаскированным позициям украинских войск.

Минобороны показало новое видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет самолетов на задание, а также нанесение ударов по замаскированным позициям украинских войск с малых высот. Также Су-25 поразили бронированную технику противника.

После выполнения поставленной задачи экипажи вернулись на место вылета, а самолеты перешли в руки инженерно-технических специалистов, которые будут готовить Су-25 к выполнению новых заданий.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием.

Видео: Минобороны России