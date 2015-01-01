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Минобороны показало новые кадры боевой работы Су-25

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Штурмовики нанесли удары по замаскированным позициям украинских войск.

Минобороны показало новое видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан вылет самолетов на задание, а также нанесение ударов по замаскированным позициям украинских войск с малых высот. Также Су-25 поразили бронированную технику противника.

После выполнения поставленной задачи экипажи вернулись на место вылета, а самолеты перешли в руки инженерно-технических специалистов, которые будут готовить Су-25 к выполнению новых заданий.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолет, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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