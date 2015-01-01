Минобороны РФ: ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием

Также были поражены склады с боеприпасами.

Российские ВКС уничтожили пять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были обнаружены в районах населенных пунктов Артемовск, Часов Яр (оба - ДНР), Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово. Также были поражены склады с боеприпасами в районах Шевченково и Новогривовка.

Конашенков добавил, что российские ВКС уничтожили живую силу и военную технику украинских войск в 32-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО.

Видео: Минобороны России