Бешенный енот заставил нескольких жителей Мэкона пройти вакцинацию

Животное никого не покусало, но могло заразить людей вирусом.

Жители города Мэкона в американском штате Джорджия пострадали из-за маленького енота. Бешенное животное могло заразить посетителей акции "Енот или котенок?", которая прошла на проспекте Инглсайд. Об этом сообщила "Gazeta.spb".

Енота принес на акцию один из участников. Поскольку зверек вел себя очень агрессивно, его отдали в центр исследования и помощи диким животным. Специалисты взяли у щенка енота анализы и выяснили, что он подхватил бешенство. Теперь 21 человеку, которые общались с зараженным животным, следует пройти вакцинацию. Иначе вирус может привести к летальному исходу.

Известно, что виновник переполоха умер в центре реабилитации, так никого и не покусав.

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Фото: Pixabay