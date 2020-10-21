Она отметила, что круговые поставки танков функционируют не так, как планировалось.

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине. Об этом она заявила в интервью Bild.

Бербок ответила на обвинения со стороны заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка. Тот ранее отметил, обещания Берлина касательно кругового обмена танками оказались "обманным маневром".

Бербок заявила, что круговые поставки танков функционируют не так, как планировалось. Она подчеркнула, что в нынешней ситуации "никто не будет обманывать своих европейских соседей".

Ранее Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО.

Видео: YouTube / BILD