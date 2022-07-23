Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным вызовом для НАТО. Об этом она рассказала в интервью Bild.
Во вторник, 19 июля, в Тегеране прошла встреча Путина с Эрдоганом. В ней также принимал участие президент Ирана Эбрахим Раиси, который также был запечатлен на общем снимке.
По словам Бербок, совместное фото Эрдогана с Путиным является вызовом для НАТО. Она объяснила это тем, что Турция как член альянса важна на фоне конфликта на Украине.
Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО".
Анналена Бербок, глава МИД Германии
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Видео: BILD
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