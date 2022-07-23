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Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО

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Она объяснила это тем, что Турция как член альянса важна на фоне конфликта на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным вызовом для НАТО. Об этом она рассказала в интервью Bild.

Во вторник, 19 июля, в Тегеране прошла встреча Путина с Эрдоганом. В ней также принимал участие президент Ирана Эбрахим Раиси, который также был запечатлен на общем снимке.

По словам Бербок, совместное фото Эрдогана с Путиным является вызовом для НАТО. Она объяснила это тем, что Турция как член альянса важна на фоне конфликта на Украине.

Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО".

Анналена Бербок, глава МИД Германии

Ранее мы сообщали, что глава МИД Приднестровья расценивает как угрозу инициативу Молдавии по модернизации армии.

Видео: BILD

Теги: анналена бербок, владимир путин, мид германии, нато, президент россии, президент турции, реджеп тайип эрдоган, фото
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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