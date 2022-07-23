Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО

Она объяснила это тем, что Турция как член альянса важна на фоне конфликта на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным вызовом для НАТО. Об этом она рассказала в интервью Bild.

Во вторник, 19 июля, в Тегеране прошла встреча Путина с Эрдоганом. В ней также принимал участие президент Ирана Эбрахим Раиси, который также был запечатлен на общем снимке.

По словам Бербок, совместное фото Эрдогана с Путиным является вызовом для НАТО. Она объяснила это тем, что Турция как член альянса важна на фоне конфликта на Украине.

Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО". Анналена Бербок, глава МИД Германии

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Видео: BILD