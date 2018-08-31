"Шерлок Холмс" станет отцом третий раз

Актер Бенедикт Камбербэтч появился на красной ковровой дорожке венецианского кинофестиваля с Софи Хантер. Она была в платье свободного покроя, чем сразу же вызвала интерес репортеров.

Слухи о третьей беременности супруги актера Бенедикт Камбербэтча Софи Хантер ходили уже давно. Теперь, кажется, они окончательно подтвердились. Об этом сообщают российские СМИ.

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч, как и его герой является очень скрытным человеком. Ему удавалось скрывать свой роман от коллег и репортеров в течение года, о помолвке с Софи Хантер журналисты узнали случайно от его родителей, да и о втором ребенке общественность узнала только через месяц после его рождения.

В последнее время Софи Хантер снова стала привлекать внимание репертеров: она сменила облегающие наряды на одежду свободного покроя, которая скрывает живот. В среду все предположения репортеров подтвердились: звездная пара появились на красной дорожке на открытии 75-го Венецианского кинофестиваля. На Софи был алый наряд, который не мог скрыть уже заметно округлившийся животик.

В июле исполнитель роли Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч отметил 42-летие.

Видео: Шерлок Холмс и Молли Хупер. Sherlolly/ ВК