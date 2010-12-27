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Исполнитель роли Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч отмечает 42-летие
Сегодня, 15:43
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alexandra08
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Исполнитель роли Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч отмечает 42-летие

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Актер начал карьеру в 2004 году.

В четверг 19 июля исполняется 42 года британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу. Английский актер прославился благодаря сериалу "Sherlock".

Камбербэтч начал свою творческую карьеру в 2004 году. Он опередил своего коллегу Эдди Редмейна в роли знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, а потом сыграл журналиста Джулиана Ассанжа. В фильмографии актера также есть роли известных герое:  математика Алана Тьюринга, художника Винсента Ван Гога и светского персонажа Патрика Мелроуза.

Напомним, что в феврале  этого года Бенедикт Камбербэтч повел себя геройски, когда увидел, как четверо грабителей напали на беззащитного курьера на Бейкер - стрит в Лондоне.

Фото: The SUN

Теги: бенедикт камбербетч , стивен хоккинг , шерлок холмс
Категории: Мировые новости Культура Кино

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