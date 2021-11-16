Белоусов: спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия

Вице-премьер РФ рассказал о перспективах отечественного энергоресурса.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что спрос на отечественный уголь может сохраниться на десятилетия. Такое мнение чиновник высказал в рамках выступления на форуме "Транспорт РФ". Мероприятие проводится в рамках "Транспортной недели". Специалист полагает, что переход на альтернативные энергетические носители в мире будет происходить медленно.

Спрос на углеводороды и в том числе на твердое топливо в Юго-Восточной Азии, в Китае сохранится еще на годы, если не на десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае, она основана на угле. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Белоусов предложил выплатить бизнесу гранты на фоне коронавируса.

Фото и видео: Транспортная неделя 2021