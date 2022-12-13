Белорусский суд признал нобелевского лауреата Беляцкого виновным в контрабанде

Мужчина будет отбывать срок заключения в ИК строго режима.

Суд Ленинского района города Минска в пятницу 3 марта признал нобелевского лауреата, руководителя белорусского незарегистрированного правозащитного центра Алеся Беляцкого виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Речь идет о контрабанде. В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок в десять лет. Срок заключения мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Корреспонденты из зала судебных заседаний уведомили общественность о том, что проходившие с Беляцким по уголовному делу представители правозащитного движения Валентин Стефанович и Владимир Лабкович осуждены на девять и семь лет заключения в ИК соответственно. Также вынесен вердикт Дмитрию Соловьеву, который в настоящее время находится за пределами государственных границ республики. Его дело изучалось отдельно в ходе специального уголовного производства. Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости