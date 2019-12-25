Белорусский архиерей призвал священников не принимать участие в протестах

Он считает, что это может "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине".

Иерарх Белорусской православной церкви (БПЦ), архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий призвал священников не принимать участие в протестах. Об этом он заявил в обращении к духовенству и верующим.

В обращении к Гурий отметил, что необходимо следовать диаконской и священнической присяге, данной перед Крестом и Евангелием при рукоположении в священный сан. По мнению архиепископа, люди должны "искренней молитвой, богослужениями, совершениями таинств умиротворять людей". Он уверен, что протесты – это призыв к вражде и насилию по отношению друг к другу. Кроме того, порыв эмоций может нанести непоправимый вред народу.

Умоляю всех вас: молитвой и покаянием, терпением и любовью к родным и близким ответить на призывы тех, кто хочет изранить сердца белорусского народа. Будем молиться и в храме, и дома, по пути на работу, в семейном кругу. - архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

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