Белорусские пограничники опубликовали видео с афганскими беженцами на границе с Польшей

Военнослужащие приказывают афганцем отступить и распыляют в их направлении газ из баллончика.

Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео, на кадрах которого по утверждению ведомства запечатлена попытка афганских беженцев прорваться на территорию Польши.

В объектив камеры попала группа людей, пытающихся пробраться через колючую проволоку. Их задерживают и оттаскивают в сторону. Военнослужащие кричат прорывающимся через ограждение "Go back!" и распыляют в их направлении газ из баллончика.

Уточняется, что афганцы ранее были задержаны в разных частях Польши и вывезены местными силовиками к границе в августе.

Согласно данным белорусской погранслужбы, беженцы живут на линии границы с польской стороны больше двух месяцев. В ведомстве подчеркнули, действия польских пограничников являются сигналом для международной общественности обратить внимание на то, что на самом деле происходит с мигрантами на польской территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии каналов Польши и Литвы по переброске мигрантов.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси