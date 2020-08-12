Предположительно силовики использовали резиновые пули.

Белорусские ОМОНовцы расстреляли на остановке безоружных людей. Видео опубликовано в Telgram-канале Baza. Очевидцы рассказали, что силовики стреляли в местных жителей в упор. Известно, что пострадавших представители закона нашли в кустах. Белорусы прятались от силовиков. Их заставили дойти до остановки, на которой превратили задержанных в "мишени". Предположительно, правоохранительные органы использовали резиновые пули.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Большое количество граждан недовольно объявленными результатами голосования. Согласно официальным сведениям, за кандидатуру Александра Лукашенко отдали голоса более 80% избирателей.

В Петербурге у здания посольства Белоруссии возложили гвоздики и свечи в память о погибших.

Видео: Telegram / BAZA, TUT.BY новости