Белоруссия заявила о готовности участвовать в модернизации ключевых секторов экономики РФ

Александр Лукашенко рассказал о важности сотрудничать с Москвой по многим отраслям.

Белоруссия готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, так как республика обладает интересными и востребованными предложениями для Москвы. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам X Форума регионов России и Белоруссии сделал глава государства Александр Лукашенко. Политик добавил, что взаимное сотрудниче6ство возможно в сфере сельского хозяйства, строительства, деревообработки машиностроения, формирования компонентой базы, в легкой и пищевой промышленности, космическом освоении, фармацевтики и поставок необходимого оборудования.

Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств. У нас много интересных и востребованных регионами России предложений.... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики уточнил, что что по результатам состоявшихся ранее форумов регионов была подписаны коммерческие контракты в сфере торговли на общую сумму почти в пять миллиардов долларов. Однако Александр Лукашенко призвал коллег не почивать на лаврах, а задуматься о процессах по дальнейшему углублению интеграции и промышленной кооперации. Политиу добавил, что Москве и Минску важно решать вопросы, связанные с импортозамещением, развивать специализации, микроэлектронику и прочие высокотехнологические отрасли.

Лукашенко: прочные отношения Белоруссии с РФ и ее регионами помогают держать удар Запада.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого