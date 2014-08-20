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Белоруссия запустила собственное производство вакцины "Спутник V"

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Была произведена пробная партия.

Пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" изготовлена в Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Об этом сообщило ТАСС.

Массовое производство вакцины в Белоруссии планируют начать в конце марта. Сейчас специалисты исследуют качество препарата, чтобы направить результаты в Россию. В течение месяца российские специалисты должны сверить образцы вакцин и подтвердить их идентичность.

"Спутник V" 26 февраля получил регистрацию в Молдавии. Теперь препарат может без ограничений применяться на территории страны. В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса. 

Видео: YouTube/ Информационное агентство БелТА

Теги: белоруссия, вакцина, спутник v
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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