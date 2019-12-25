Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу

Причиной приостановки является прием нефти по трубопроводу "Одесса - Броды".

Один из крупнейших государственных концернов Белоруссии "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Причиной приостановки он назвал прием "черного золота" по нефтепроводу "Одесса - Броды".

До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды" на территорию Белоруссии. Игорь Демин, представитель "Транснефти"

В пресс-службе "Белнефтехима" заявили, что данная мера согласована, все действия осуществляются в рамках плана графика прокачки.

"Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, а потом разветвляется на северный и южный участки. Он проходит по территории Украины, Польшы, Чехии и ряда других стран.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что запасов нефти и газа в Арктике может хватить РФ на сотни лет. По его словам, развитие данного направления требует хорошего финансового обеспечения, налоговых льгот, возврата инвестиций. Данные преференции предусмотрены Правительством страны.

Фото: пресс-служба АО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА"