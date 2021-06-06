Белоруссия подготовила пакет ответных мер на санкции Евросоюза

Ответные меры коснутся прежде всего стран недружественных Белоруссии.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что власти страны подготовили пакет ответных мер в отношении Евросоюза. Об этом он сообщил телеканалу "Беларусь-1".

По его словам, несмотря на созданный комплекс Минск надеется, что страны Запада не станут вводить новые санкции. Головченко подчеркнул, что ответные меры коснутся прежде всего стран недружественных Белоруссии, чьи предприятия расположены на территории республики.

Это Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина. Поэтому я хотел бы, чтобы политики подумали о судьбах своих бизнесов. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

По его словам, ущерб от санкций Запада против Минска, которые касаются экономической сферы, будет составлять 2,9% ВВП. Головченко уверен, что обострение отношений с Западом никак не повлияет на внешнеполитическое будущее Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что Захарову возмутила разная реакция ЕС на экстренные посадки самолетов Ryanair в Берлине и Минске.

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