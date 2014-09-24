Европейским авиалиниям запретили полеты над Белоруссией

Решение в силу вступит 5 июня.

Представители стран ЕС приняли решение запретить европейским авиалиниям рейсы, которые пролетают над Белоруссией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, запрет вводится и для белорусских авиалиний. Теперь им запрещено будет летать над территорией европейского блока, посадка в аэропортах этих стран тоже будет недоступна для белорусских авиалиний. Сообщается, что данное решение вступит в силу с полуночи 5 июня.

Напомним, что ранее самолет, летевший из Афин в Вильнюс совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. На его перехват был поднят истребитель ВВС Белоруссии. Белорусские силовики сразу после посадки задержали создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и спутницу.

Фото: pixabay