Захарову возмутила разная реакция ЕС на экстренные посадки самолетов Ryanair в Берлине и Минске

Случай произошел через несколько дней после экстренной посадки в Минске.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире на Первом канале заявила, что экстренная посадка самолета Ryanair в Берлине не вызвала такой же реакции, как посадка борта в Минске. Она подчеркнула, что претензий и расследований по этому поводу не было.

Когда самолет, который принадлежал ирландской компании, пролетал над территорией Белоруссии и пилотам сообщили информацию о возможном минировании, о возможной некой террористической активности, пилоты принимают решение, сажают самолет, это вызывает бурю протеста, колоссальную международную реакцию, конечно, основанную на этом западном мейнстриме, - сказала она.

По словам Захаровой, через несколько дней после этого самолет авиакомпании экстренно сел в Берлине, но особо внимания СМИ этот случай не получил.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Борт направлялся из Афин в Вильнюс. После приземления самолета белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на этом борту.

Видео: YouTube / Первый канал