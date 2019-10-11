Певец из Белоруссии взял гран-при на "Славянском базаре"

Во втором туре конкурсанты исполнили мировые хиты при поддержке шоу-балета Аллы Духовой "Тодес".

В воскресенье, 19 июля, в летнем амфитеатре Витебска состоялось торжественное закрытие XXIX фестиваля искусств "Славянский базар" и музыкального конкурса "Витебск 2020". Во втором туре конкурсанты исполнили мировые хиты при поддержке шоу-балета Аллы Духовой "Тодес".

Одна из фавориток нынешнего конкурса Каролина Лындо из Литвы исполнила "I Have Nothing" из фильма "Телохранитель" с Уитни Хьюстон. Славея Иванова из Болгарии представила неожиданную версию песни "Creep" Radiohead в стиле кабаре. Участница из России Елена Фрейман удивила зрителей и членов жюри не только своими вокальными данными, но и сложными танцевальными па во время исполнения "Goomba Boomba" Имы Сумак.

Гран-при конкурса получил белорус Роман Волознев, который спел франзцускую "Les feuilles mortes", виртуозно подыгрывая себе на синтезаторе. Специальный приз "Славянская надежда" вручили украинской участнице конкурса Элине Иващенко.

Ранее мы писали, что в Летнем амфитеатре Витебска "зажглась" звезда Киркорова.

Видео: Instagram / roman.voloznev