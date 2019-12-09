В Летнем амфитеатре Витебска "зажглась" звезда Киркорова

Артист был удостоен специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

В преддверии торжественной церемонии открытия Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" в Летнем амфитеатре возле главной площадки мероприятия "зажглась" новая звезда. Специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" был удостоен Филипп Киркоров. Об этом сообщил сам артист на своей странице в Instagram.

"Теперь в Летнем амфитеатре есть Звезда из полированного гранита с символом фестиваля - цветком василька с именем #ФилиппКиркоров2020", - написал певец.

Звезда Киркорова "зажглась" сразу после торжественного поднятия флага фестиваля. В церемонии открытия также принял участие министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Аллея звезд появилась на террасе Летнего амфитеатра в 2009 году. При входе зрителей встречает увеличенная копия приза от главы Республики Беларусь – девушка с венком в руках.

Кроме Киркорова этой награды ранее удостаивались такие звезды, как Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители и др.

Ранее были названы российские участники конкурса "Славянский базар в Витебске".

Фото, видео: Instagram / fkirkorov