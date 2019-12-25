Названы российские участники конкурса "Славянский базар в Витебске"

Из-за пандемии коронавируса отбор конкурсантов проходил в онлайн-формате.

Стало известно, кто будет представлять Россию на международном конкурсе эстрадных исполнителей "Славянский базар в Витебске". Из-за пандемии коронавируса отбор конкурсантов проходил в онлайн-формате. Московское жюри выбирало финалистов по видеозаписям. Об этом пишет "Российская газета".

Так, 9-летний Владимир Серков будет бороться за звание лучшего в детском конкурсе "Витебск-2020". На счету у юного артиста победа в мировом смотре талантов в Италии, а также в других состязаниях. Россияне могли увидеть его выступления в шоу "Голос. Дети". Наставником Владимира был рэпер Баста.

20-летняя певица Елена Фрейман является гранд-призером международных телевизионных вокальных конкурсов и телепроектов. Она вышла в финал программы "Голос" в Болгарии и телешоу "Новая звезда", победила в проекте "Во весь голос". В мае артистка выпустила новую песню "Отпечатки" и посвятила ее периоду самоизоляции.

Звездными гостями "Славянского базара в Витебске" станут Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Елена Ваенга, Максим Аверин и другие.

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Фото: fest-sbv.by