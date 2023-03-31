Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко напомнил о событиях Второй мировой войны и госперевороте в Киеве.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая сейчас проводится киевским режимом на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления с ежегодным посланием к народу и местному парламенту. Политик охарактеризовал процессы, начавшиеся после государственного переворота в соседней стране. В качестве примера он напомнил о чехарде во власти, непомерной коррупции чиновников, а также нищете абсолютного большинства среди граждан. По мнению главы Белоруссии, не следует героизировать тех, ето позволял себе сжигать Хатынь и сотни других деревень на территории республики.

...Неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого - снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине.

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