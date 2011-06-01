  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:57
55
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белому дому нечего сообщить о якобы возможном визите Трампа на Украину

0 0

Кэролайн Ливитт оценила официальное приглашение главы Украины к президенту США.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в данный момент не готов публично сообщить о якобы возможном рабочем визите главы государства на украинскую территорию.  Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница прокомментировала поступившее от лидера киевского режима приглашение к Трампу.

Я не знаю. На самом деле, я не говорила с президентом об этом, о том, видел ли он предложение Зеленского. Уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить у него, что он думает. Я совершенно точно не могу объявить о каких-либо планах.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме прокомментировали публичную перепалку Маска и Наварро.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, дональд трамп, кэролайн ливитт, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии