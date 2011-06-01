Белому дому нечего сообщить о якобы возможном визите Трампа на Украину

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в данный момент не готов публично сообщить о якобы возможном рабочем визите главы государства на украинскую территорию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница прокомментировала поступившее от лидера киевского режима приглашение к Трампу.

Я не знаю. На самом деле, я не говорила с президентом об этом, о том, видел ли он предложение Зеленского. Уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить у него, что он думает. Я совершенно точно не могу объявить о каких-либо планах.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома