Белый дом не подтвердил информирование Байдена о возможной базе КНР в Омане

Джон Кирби оценил вызовы, которые представляет из себя Китай.

Белый дом не подтвердил сведения западных СМИ о том, что помощники проинформировали американского президента Джо Байдена о возможности появления на территории Омана китайской военной базы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник оценил материал в новостном агентстве Bloomberg о том, что возможность появления новой базы КНР существует.

Я не в состоянии подтвердить достоверность этих сообщений. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что действующая американская администрация с самого начала своей работы учитывала "тот факт", что Пекин стремится расширить влияние за пределами своей страны различными способами - военными, дипломатическими, экономическими". В Вашингтоне напряженно работают над тем, чтобы справляться с вызовами.

Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе после решения по ДОВСЕ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television