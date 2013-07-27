  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
87
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом не подтвердил информирование Байдена о возможной базе КНР в Омане

0 0

Джон Кирби оценил вызовы, которые представляет из себя Китай.

 Белый дом не подтвердил сведения западных СМИ о том, что помощники проинформировали американского президента Джо Байдена о возможности появления на территории Омана китайской военной базы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник оценил материал в новостном агентстве Bloomberg о том, что возможность появления новой базы КНР существует.

Я не в состоянии подтвердить достоверность этих сообщений.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что действующая американская администрация с самого начала своей работы учитывала "тот факт", что Пекин стремится расширить влияние за пределами своей страны различными способами - военными, дипломатическими, экономическими". В Вашингтоне напряженно работают над тем, чтобы справляться с вызовами.

Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе после решения по ДОВСЕ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби, китай, оман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии