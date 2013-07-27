Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе после решения по ДОВСЕ

В США отреагировали на выход Москвы из ДОВСЕ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене для "защиты" НАТО может внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом России из ДОВСЕ. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что не планирует говорить о будущем размещении сил США с этого подиума для СМИ.

Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television