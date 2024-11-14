Бельгия, Франция, Германия и Италия выступают против конфискации активов РФ

Ирина Мудрая рассказала об опасениях у европейских союзников Украины.

Заместитель руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в европейском регионе по конфискации российских активов являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Соответствующие данные иностранная чиновница привела в эфире местного телеканала "Рада".

Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано. Ирина Мудрая, чиновница из Украины

Напомним, что после начала российской специальной военной операции на Украине коллективный Запад и страны "Большой семерки" (G7) заморозили на своих территориях почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Европейского союза, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ирина Мудрая добавила, что тех денежных средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации страны. Она указала, что размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, составил около 586 миллиардов долларов.

Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов. Ирина Мудрая, чиновница из Украины

СФ одобрил закон о конфискации денег за организацию незаконной миграции.

Фото и видео: YouTube / Подробиці