Бейонсе выпустила второй трейлер фильма "Black Is King"

Премьера состоится 31 июля на сервисе Disney +.

Американская певица Бейонсе выпустила второй трейлер своего нового музыкального фильма "Black Is King". Об этом пишет Indiewire.

В ролике можно увидеть таких знаменитостей, как Наоми Кэмпбелл, Джей-Зи, Тина Ноулз-Лоусон и Келли Роуленд. Кроме того, в фильме снялись Фаррелл Уильямс и Люпит Нионго.

Сюжет расскажет о жизни темнокожих семей и о молодом короле, которому предстоит пройти через предательство, любовь и обрести себя. В поисках правильного пути королю помогают его предки. Благодаря их помощи, ему удается обрести качества, которые помогут вернуть дом и трон.

Съемки фильма проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Лондоне, в Южной и Западной Африке. На своей странице в Instagram Бейонсе заявила, что этот проект преисполнен жизнью."Я вложила в него все, и теперь это твое", - написала певица.

Премьера "Black Is King" состоится 31 июля на сервисе Disney +.

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Видео: YouTube / Walt Disney Studios