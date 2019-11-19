Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене

Известный исполнитель роли супергероя признался в интервью Toronto Sun, почему его история не переросла в нечто большее.

Кристиан Бэйл уточнил, что изначально режиссер картин Кристофер Нолан уверял съемочную группу, что она будет причастна только к одному фильму. Даже когда "Бэтмен: Начало" получил продолжение, постановщик долго сомневался, продолжать ли работу.

Режиссер считал, что если получится снять три фильма, то с проектом нужно будет закончить. Такого же мнения придерживался и актер, когда к нему обратились руководители студии Warner Bros с идеей четвертой картины. После этого Бэйлу объявили, что больше не нуждаются в его услугах.

Кристиан Бэйл играл супергероя в трико в фильмах, которые выходили на экраны с 2005 по 2012 годы.

Ранее мы сообщали о том, что Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене.

Видео: YouTube / BlackView HD