Губернатор Петербурга почтил память погибших школьников в Казани

Глава города также выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к зданию Постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города также выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Беглов отметил, что Петербург вместе с Республикой переживает эту трагедию.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани молодой человек открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам учреждения.

Ранее мы писали, что жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба.

Фото: gov.spb.ru