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Губернатор Петербурга почтил память погибших школьников в Казани
Сегодня, 14:32
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kraratau27

Губернатор Петербурга почтил память погибших школьников в Казани

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Глава города также выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к зданию Постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Глава города также выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Беглов отметил, что Петербург вместе с Республикой переживает эту трагедию. 

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани молодой человек открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам учреждения.

Ранее мы писали, что жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба. 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: казань, стрельба в школе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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