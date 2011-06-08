Губернатор Петербурга подвел итоги недели на своей странице в соцсети.

Губернатор города Александр Беглов рассказал о подготовке Петербурга к ПМЭФ и Евро-2020. Об этом градоначальник поведал в рамках подведения итогов недели в воскресенье, 3 мая, на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Организаторы ПМЭФ-2021 сосредоточатся на вопросах безопасности не только в "Экспофоруме", но и во всем городе. Петербургу предстоит встретить cемь игр предстоящего чемпионата Европы по футболу наравне с Лондоном. Чемпионат Европы по футболу будет проходить в нескольких городах континента с 11 июня по 11 июля.

О подготовке города к масштабным событиям Беглов говорил с президентом России в рамках рабочей встречи. В рамках встречи губернатор рассказывал главе государства о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Беглов рассказал, что провёл встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Главы городов подписали дорожную карту по сотрудничеству в разных областях на 2021-2024 годы.

Фото: Piter.tv