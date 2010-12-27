Беглов подвел итоги прошедшей недели на странице "ВКонтакте"

Александр Беглов закрепил в памяти петербуржцев основные рабочие моменты прошлой недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей странице в соцсети "Вконтакте". Глава города выделил четыре пункта, которые оказались основными на прошедшей неделе.

Он рассказал о встрече с Владимиром Путиным. Вместе с президентом России он обсудил строительства дорог и инфраструктуры в Петербурге. В частности, разработку проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

До 2024 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% дорог объяснил Беглов

Вторым значимым пунктом в недельной повестке стало предложение об избирательном переходе на закрытую систему теплоснабжения. Инициатива направлена в Совет Федерации. Чиновник заметил, что сейчас местные службы активно готовятся к зимнему сезону. Например, ведется консервация фонтанных комплексов.

Для нашего города повсеместный переход на закрытый тип будет означать около 76 млрд рублей дополнительных расходов. Нельзя, чтобы эти суммы в виде тарифа на горячее водоснабжение легли на плечи жителей добавил Беглов

Политик прокомментировал ежегодную организацию профобучения для пожилых людей. Мероприятия будут бесплатными для тех, кто еще не вышел на пенсию. Они могут получить дополнительные навыки и как итог - более востребованную профессию.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники будут давать землю в аренду под приюты для животных без торгов.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов, Piter.tv

