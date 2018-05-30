Беглов предложил отказываться от открытых систем теплоснабжения только при необходимости

Массовый переход на закрытый тип может вылиться во многомиллиардные траты для города.

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с законодательной инициативой, позволяющей оптимизировать затраты на усовершенствование системы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. На данный момент федеральный закон собирается с 2022 года отказываться от открытых теплосистем по всей России без анализирования их работы.

Беглов предложил отходить от использования централизованных открытых систем теплоснабжения только если горожан беспокоит качество горячей воды или доказана экономическая эффективность перехода на закрытый тип.

По оценкам экспертов, затраты на перевод многоквартирных домов Петербурга на новую закрытую схему выльются в 76 млрд рублей. Поскольку состояние теплосетей города не самое удовлетворительное, губернатор считает логичным направлять средства на ремонт изношенных труб.

Старые объекты города, исторически построенные на открытой системе, не будут переходить на новую. Однако объекты свежего строительства уже подключаются по требованию нового закона.

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Фото: Piter.tv