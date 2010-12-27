Беглов официально лишил льгот производителей пальмового масла

Губернатор подписал соответствующий закон.

Не так давно петербургские депутаты единогласно поддержали инициативу о лишении производителей пальмового масла льгот. Законопроект связывали с вредностью продукты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня, 27 ноября, подписал соответствующий закон, чем официально лишил производителей упрощенной системы налогообложения. Изменения вступят в силу с 2020 года.

Согласно документу, производители рафинированного и нерафинированного пальмового масла и его фракций больше не могут использовать налоговую ставку в 0 процентов. Пальмовому маслу не требуется государственная поддержка, поскольку использование его в пищевой продукции негативно сказывается на здоровье человека.

Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла.

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