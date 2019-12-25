iPhone 12 станет компактнее нового iPhone SE

Также iPhone 12 будет дешевле предшественника.

Инсайдеры опубликовали серию фотографий со сравнением макета iPhone 12 с iPhone 7 и iPhone SE. В дизайне iPhone 12 мы наблюдаются черты угловатого дизайна iPhone 4, а также новых iPad Pro.

У нового iPhone 12 будет 5,4-дюймовый OLED-дисплей, . iPhone 12 шире iPhone SE на шесть миллиметров, но на три миллиметра уже, чем iPhone 7. У нового смартфона будет тройная камера и новый чипсет. Выполнен гаджет будет из алюминия, а не стали.

По предварительной информации, iPhone 12 по стоимости будет дешевле предшественника, то есть составит около $600. Если курс рубля будет стабильным, то цена в России составит 50-55 тысяч рублей.

Apple может переименовать iOS в iPhone OS.