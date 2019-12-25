Басурин: ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставили на Украину

Американские ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже поставили на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о поставках, Басурин сказал, что может подтвердить эту информацию. Он также уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находились обломки от ракет дальностью до 120 км.
Ранее мы сообщали, что жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США.
Фото: smotrim.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все