Басурин: ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставили на Украину

Он подтвердил заявления секретаря СНБО Украины о поставках.

Американские ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже поставили на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о поставках, Басурин сказал, что может подтвердить эту информацию. Он также уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находились обломки от ракет дальностью до 120 км.

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Фото: smotrim.ru