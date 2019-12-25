Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка уничтожением 700 украинских солдат

В результате огневого поражения было уничтожено 100 единиц техники.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка уничтожением украинских солдат. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Барусин заявил, что силовым структурам ДНР стало известно о местах скопления сил и средств противника, в связи с чем было принято решение нанести огневое поражение. По его словам, всего было убито 700 солдат ВСУ, а также уничтожены 100 единиц техники.

После этого начался очень сильный обстрел жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР

Ранее Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца.

Фото: smotrim.ru