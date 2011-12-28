Бастрыкин заинтересовался ожогами двух детей после действий их матери в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который связан с нанесением телесных повреждений своим несовершеннолетним детям 30-летней гражданкой одной из сопредельных республик в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 8 декабря.

По данным Piter.TV, женщина поднесла руки своих детей в возрасте 6 и 8 лет к зажженной газовой конфорке, в результате чего они получили ожоги. Первого из них госпитализировали с ожоговой раной и инфицированным термическим ожогом одного пальца левой кисти, а второго – с ожоговой раной и термическим ожогом двух пальцев левой кисти второй степени в стадии заживления. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу О. В. Бобкову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мать несовершеннолетних отпущена под обязательство о явке.

Ранее на Piter.TV: петербургская школьница получила ожоги после возгорания гирлянды от ароматической свечи.

Фото: "Википедия"