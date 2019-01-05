Петербургская школьница получила ожоги после возгорания гирлянды от ароматической свечи

Девочка сама потушила пожар, но получила ожоги.

В Петербурге 16-летняя девушка получила ожоги, пытаясь потушить гирлянду, которая загорелась от свечи. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 7 декабря в больницу из квартиры по Кавалергардской улице поступила 16-летняя школьница. Она получила ожог пламенем 2-3 степени обеих кистей. Как оказалось, от ароматической свечи в доме загорелась гирлянда. Девочка сама потушила пожар, но получила ожоги.

В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали.

Накануне мать-иностранка привела в детский сад в Петербурге детей с обожёнными руками. Она поднесла руки несовершеннолетних к зажжённой газовой конфорке, в результате чего они получили ожоги. Так женщина детей наказала за провинность.

Фото: unsplash