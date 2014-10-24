В СК РФ изучают ситуацию, при которой пострадала журналистка из России.

Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съемочной группы Первого канала в Мариуполе. Об этом сообщила официальный представитель Центрального аппарата Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, пострадала корреспондент Ирина Куксенкова. Девушка получила осколочные ранения обеих ног. Ее успели закрыть собой военные, которые также находятся в больнице. После оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь Донецка.

…Провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления и установления причастных к лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности. пресс-служба СК РФ

В СК РФ пояснили, что представители российского телевидения при подготовке новостного репортажа на территории украинского города Мариуполя попали под обстрел из автоматического гранатомета АГС-17. Огонь открыли местные националистические вооруженные формирования.

Возбуждено уголовное дело в отношении Мамуки Мамулашвили на Украине.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России