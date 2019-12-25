Глава СК РФ поручил проверить обоснованность расходов администрации Исаакиевского собора

Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления разобраться в ситуации с Исаакиевским собором. Напомним, что контрольно-счетная палата выявила нарушения в деятельности государственного музея-памятника, виновником стала администрация собора.

Выяснилось, что при реставрации музея-памятника администрация допустила злоупотребление выделенными средствами, более 200 миллионов рублей оказались потрачены необоснованно. Кроме того, директор музея Юрий Мудров получал зарплату сразу на двух должностях: второй стала должность главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе. Мудров сам назначил себя на данный пост, приписывал себе высокую эффективность работы и выделял премии. Штат музея при этом сокращался.

Ранее мы писали, что Контрольно-счетная палата проверит деятельность администрациа Адмиралтейского района.

Фото: Piter.TV