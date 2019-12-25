Контрольно-счетная палата выявила нарушения в Исаакиевском соборе

Директор Исаакия допустил необоснованные траты сотен миллионов рублей.

Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе Исаакиевского собора. Аудиторы установили, что вскоре после назначения директор Юрий Мудров допустил необоснованные траты сотен миллионов рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Выборочная проверка Контрольно-счетной палаты коснулась периода с 2017 по 2019 гг. Юрий Мудров стал директором собора в середине 2017 года. Через пару недель после назначения он ввел в штатное расписание новую должность – главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе на полставки. Мудров сам себя назначил на нее по совместительству, сам ставил себе максимально высокие оценки эффективности работы и выписывал вознаграждение.

Вместе с прибавкой средняя зарплата директора Исаакия в 2017 году составила более 300 тысяч рублей, в 2018 году – более 500 тысяч рублей, в 2019 году – почти 500 тысяч рублей. При этом штат музея за это время значительно сократился.

Кроме того, в отчете аудиторов говорится о социальной помощи работникам музея, которая составила 44 млн рублей, и ремонте служебного автомобиля за 3,5 млн рублей. В общей сложности Контрольно-счетная палата обнаружила неэффективных трат на 207 млн рублей.

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